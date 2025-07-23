عبد الساتر في لقاء تنشئة عن النبي ابليا نظمته رعيّة مار الياس - جسر الباشا: لنسلّم ذواتنا الى الله وندعه يغيّر قلبنا وفكرنا

نظمت رعيّة ​مار الياس​ - جسر الباشا، لقاء تنشئة مع راعي ابرشيّة بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر، حول النبي إيليّا، لمناسبة عيد شفيعها، في حضور خادم الرعيّة الخوري هادي عبود ومعاونه الخوري بول المسنّ والخوري جان - ماري شديد، رئيسة مدرسة المعونة الدائمة في جسر الباشا الأخت ميرنا العضم، والمختارين أسعد أبي راشد وروبير أبي نادر، في صالون الكنيسة.

وأشار المطران عبد الساتر في كلمته، إلى أنّه "من خلال حياة مار الياس نتعلّم ونتيقّن أنّ الله لا يترك من يؤمن به وأنّ المِحَن لا تعني تخلّيه عن أصفيائه لأنه في الحقيقة يعيشها معهم".

وقال "فلنثق، كما فعل النبي إيليّا، أنّ الله معنا وأنّه أمين لوعوده، يعمل معنا وفينا لأجل نشر كلمته ولأجل خلاص البشر. فلنسلّم ذواتنا إليه ونتعرّف أكثر عليه وندعه يغيّر قلبنا وفكرنا".