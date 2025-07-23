زار سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو بلدية صور على رأس وفد، حيث كان في إستقباله رئيس البلدية حسن دبوق ونائب الرئيس علوان شرف الدين وعدد من أعضاء البلدية.
وتأتي الزيارة ضمن اطار التنمية والإطلاع على احتياجات المدينة خصوصًا في موضوع إعادة الاعمار.
وتخلل الزيارة جولة على السوق القديم والحارات حيث اطلع على مشروع الارث الثقافي وما انجزته وكالة التنمية الفرنسية.
وشكر دبوق السفير الفرنسي والوفد المرافق على زيارتهم واهتمامهم الدائم في مدينة صور، وما قدموه من مشاريع إنمائية وما سيتم تقديمه مستقبلًا.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الفرنسي جال في مدينة صور واطلع على اوضاعها خلال لقاء تنموي في البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.