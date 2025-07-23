"النشرة": وقف الاعتداءات وطرح انسحاب إسرائيل من نقطتين اولاً و٦ اشهر لتسوية ملف السلاح

علمت "النشرة" من مصادر مطّلعة ان الطرح الجدّي الذي حمله معه السفير الاميركي توم بارّاك من لبنان، يقوم على اساس التدرّج في تنفيذ التسوية، بحيث يشترط لبنان وقف الاعتداءات الاسرائيلية بكل اشكالها، وانسحاب اسرائيل من نقطتين في البداية، من بين النقاط التي تحتلها في جنوب لبنان، مقابل ان تقوم الدولة اللبنانية ببت ملف حصرية السلاح، على مدى ستة اشهر. كما يتضمن الطرح اموراً تفصيلية اخرى.

وبإنتظار الجواب الاسرائيلي على هذا الطرح الذي تعاطى معه بارّاك بإيجابية، فإن التفاوض لا يزال قائماً، وسط انسجام بين رئاسات الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، والقوى السياسية المعنية، حول موقف لبنان.