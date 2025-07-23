شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الطاقة الذرية يزور إيران قريبًا دون دخول المواقع النووية والان نبدء بالتفاصيل

إيران ترفض المفاوضات بشروط أمريكية

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يزور وفد فني تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، لكنه لن يتمكن من دخول المواقع النووية في البلاد، وفق ما أعلن الأربعاء نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي.وقال غريب آبادي في تصريح لصحفيين بمقر الأمم المتحدة: "وافقنا على إجراء وفد فني تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة إلى إيران قريبًا جدًا، خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع" لمناقشة الصيغ الجديدة للعلاقات بين إيران والوكالة في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية.وأضاف: سيناقش الوفد هذه الصيغ، لكنه لن يتوجه إلى المواقع النووية.

وقبل أيام أكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن إيران ترفض بشكل قاطع استئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي إذا أصرت الولايات المتحدة على شرط وقف تخصيب اليورانيوم.

وقال ولايتي خلال استقباله وزير الداخلية الباكستاني في طهران: "إذا كانت المفاوضات مشروطة بوقف التخصيب، فلن تحصل بالتأكيد"، حسب تصريحه لوكالة إرنا الرسمية.



ورغم الموقف الحازم من ولايتي، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران ما زالت متمسكة بالدبلوماسية والمشاركة البناءة، وفي رسالة نشرت على موقع الرئاسة، صرح بزشكيان: "نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، وسنستمر في هذا المسار بجدية".

جولات تفاوض سابقة

شهدت الأشهر الأخيرة خمس جولات تفاوضية بين الوفدين الإيراني والأمريكي، بوساطة عمانية، منذ أبريل الماضي، لكنها توقفت عقب هجوم إسرائيلي في 13 يونيو، أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يومًا، شاركت خلالها واشنطن في قصف 3 منشآت نووية إيرانية.

وكانت الجولة السادسة من المفاوضات مقررة في 15 يونيو، لكنها أُلغيت بسبب تصاعد المواجهات.