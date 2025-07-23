شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه الاتهام لأمريكي وضع متفجرات على خطوط مترو في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتُهم رجل يبلغ 55 عاما الثلاثاء بوضع ما لا يقل عن سبع عبوات ناسفة في مناطق مختلفة من مدينة نيويورك، بما في ذلك على خطوط مترو أنفاق جسر وليامزبرغ وعلى أسطح مبانٍ سكنية في مانهاتن.وقام ميخائيل غان المقيم في حي إنوود، بطلب مواد كيميائية أولية عبر الإنترنت يمكن دمجها لتكوين مزيج متفجر، وصنع سبعة عبوات ناسفة يدويا، وذلك وفقا للائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك.وتتهمه السلطات الفدرالية بأنه في أواخر مايو ألقى ثلاث عبوات ناسفة يدوية الصنع من على جسر وليامزبرغ الذي يربط بين مانهاتن وبروكلين، حيث سقطت إحداها على خطوط المترو، بينما سقطت اثنتان في نهر إيست.وأوقف غان في الخامس من يونيو، وهو متهم بمحاولة تدمير ممتلكات باستخدام متفجرات ونقل مواد متفجرة وحيازة غير قانونية لعبوات تدميرية.واحتوت إحدى العبوات التي عُثر عليها على سطح مبنى في حي سوهو "على حوالى 30 غراما من مسحوق متفجر، أي ما يعادل نحو 600 مرة ضعف الحدّ القانوني المسموح به للألعاب النارية المخصصة للعامة".ولم تُدلِ السلطات بأي تصريح بشأن دوافعه المحتملة لكن في منشور على "إكس" نُشر أواخر مارس وفي خضم توترات مرتبطة بالتظاهرات المناهضة للمهاجرين في نيويورك، وجّه ميخائيل غان رسالة إلى الرئيس الأمريكي انتقد فيها غياب الجدار الحدودي، ولمّح بشكل مثير للقلق إلى فكرة قصف المدينة ردا على ما وصفه بالتدفق المستمر للمهاجرين.وقبل توقيفه، أجرى غان العديد من الأبحاث عبر الإنترنت حول المتفجرات والأسلحة النارية، وكتب على إنستغرام "من يريد أن يخرج ليلعب كما لو أنه ليس هناك غد؟" وذلك قبل ساعات فقط من توقيفه في حي سوهو وبحوزته عبوة ناسفة، وفقا للائحة الاتهام.وفي حال إدانته بالتهم الثلاث الموجهة إليه، قد يواجه غان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 40 عاما كحد أقصى.