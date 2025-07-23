عمّمت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة المفقودة، ولاء أحمد الكدور (مواليد عام 1995، سوريّة) التي غادرت بتاريخ 22-07-2025 منزلها الزوجي الكائن في بلدة البرجين/ الشّوف إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه.
وطلبت المديرية، من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برجا في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 623585-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عمّمت صورة مفقودة غادرت منزلها الزوجي في بلدة البرجين ولم تَعُد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.