قوى الأمن عمّمت صورة مفقودة غادرت منزلها الزوجي في بلدة البرجين ولم تَعُد

عمّمت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة المفقودة، ​ولاء أحمد الكدور​ (مواليد عام 1995، سوريّة) التي غادرت بتاريخ 22-07-2025 منزلها الزوجي الكائن في بلدة البرجين/ الشّوف إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه.

وطلبت المديرية، من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برجا في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 623585-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.