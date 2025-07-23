الرئاسة الفلسطينية: دعوة الكنيست لضم الأرض الفلسطينية المحتلة يخالف قرارات الشرعية الدولية

أشار الناطق باسم الرئاسة ال​فلسطين​ية نبيل أبو ردينة، الى أن "دعوة الكنيست لفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة، مرفوض ومدان، ويخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وقال أبو ردينة "مثل هذه الدعوات الخطيرة تشكّل تحديا لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".

ولفت الى أن "الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وتقرير المصير على كامل ترابه الوطني".