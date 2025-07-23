شكرا لقرائتكم خبر عن السلام الوطني.. حزب الجبهة الوطنية يختتم فعاليات مؤتمره الشعبي بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

اختتم حزب الجبهة الوطنية فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد، بمحافظة الجيزة لدعم مرشحيه، بالسلام الوطني، وذلك فى إطار جهود الحزب الميدانية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وشارك في فعاليات المؤتمر قيادات ورموز حزب الجبهة الوطنية، على رأسهم النائب محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، النائب أحمد رسلان، أمين التنظيم المركزي بحزب الجبهة الوطنية، والمستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية بالحزب، والنائب عادل عبد الفضيل أمين أمانة العمال المركزية، والدكتورة سحر نصر أمينة الاستثمار والشؤون الاقتصادية، والمستشار محمد عمران أمين الشباب بالحزب.

كما شارك اللواء أحمد ضيف صقر أمين إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، والدكتور عماد خليل، أمين التواصل السياسي، والدكتور ياسر عبد المقصود أمين ريادة الأعمال ومرشح مجلس الشيوخ بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة، والدكتور محمود مسلم أمين الإعلام بالحزب.