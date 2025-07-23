شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد رسلان: نشارك فى معركة وعى ويجب علينا أن نكون فى أوائل الصفوف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تقدم النائب أحمد رسلان، أمين التنظيم المركزى بحزب الجبهة الوطنية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى داعيا الله بأن يسدد خطاه وتحيا للقوات المسلحة الذين لولاهم ما كنا نعلم مصيرنا وتحيا لرجال الشرطة الباسلة والعيون الساهرة لحفظ واستقرار الوطن.



وأضاف "رسلان" أنه تمر الأوطان بلحظات فارقة تظهر فى الشدائد الرجال وفى خلال هذه الظروف ظهر حزب الجبهة الوطنية ومشاركتنا ليس مشاركة فى الانتخابات فحسب بل نشارك فى معركة وعى ومسؤولية وطنية فى ظروف تحتم علينا أن نكون فى أوائل الصفوف، مؤكدا: علينا جميعا الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب الجبهة الوطنية، بمحافظة الجيزة لدعم مرشحيه، وذلك فى إطار جهود الحزب الميدانية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويشارك فى فعاليات المؤتمر قيادات ورموز حزب الجبهة الوطنية، على رأسهم النائب محمود شعراوى نائب رئيس الحزب، النائب أحمد رسلان، أمين التنظيم المركزى بحزب الجبهة الوطنية، والمستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية بالحزب، والنائب عادل عبد الفضيل أمين أمانة العمال المركزية، والدكتورة سحر نصر أمينة الاستثمار والشؤون الاقتصادية، والمستشار محمد عمران أمين الشباب بالحزب.

كما يشارك اللواء أحمد ضيف صقر أمين إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، والدكتور عماد خليل، أمين التواصل السياسى، والدكتور ياسر عبد المقصود أمين ريادة الأعمال ومرشح مجلس الشيوخ بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة، والدكتور محمود مسلم أمين الإعلام بالحزب.



ويدفع الحزب بثلاثة مرشحين بمحافظة الجيزة، أحمد الحمامصى، حسام سعيد، فى القائمة الوطنية من أجل مصر، وبالنظام الفردى، محمود مرجان.

وشهد المؤتمر حضور الآلاف من أبناء محافظة الجيزة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وقيادات الحزب، فى مشهد يعكس الحراك السياسى المتزايد قبيل الاستحقاق الدستورى المرتقب.

ويأتى المؤتمر فى إطار خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين وتعريفهم بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية، ومن أجل التعرف عن قرب على الرؤى والخطط التى يتبناها مرشحو الحزب، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.



ويؤمن الحزب أن التفاعل الشعبى هو أساس نجاح التجربة الديمقراطية، مؤكدًا فى جميع تحركاته أن هدفه الأول هو خدمة المواطن المصرى والدفاع عن قضاياه داخل البرلمان، مشددًا على ضرورة الالتفاف الوطنى خلف القيادة السياسية فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والدفع نحو مشاركة فعالة فى الانتخابات البرلمانية القادمة.



