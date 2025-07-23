شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يكرم الأول على الثانوية العامة بمؤتمره الشعبى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

كرم حزب الجبهة الوطنية الطالب إبرام يوسف مكرم الطالب الحاصل على المركز الأول بالشعبة العلمية (رياضيات) على مستوى الجمهورية وإعطاؤه شيك بقيمة 50 ألف جنيه وشهادة تقدير تشجيعا وتعزيزا لمسيرته فى التفوق.



جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب الجبهة الوطنية، بمحافظة الجيزة لدعم مرشحيه، وذلك فى إطار جهود الحزب الميدانية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويشارك فى فعاليات المؤتمر قيادات ورموز حزب الجبهة الوطنية، على رأسهم النائب محمود شعراوى نائب رئيس الحزب، النائب أحمد رسلان، أمين التنظيم المركزى بحزب الجبهة الوطنية، والمستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية بالحزب، والنائب عادل عبد الفضيل أمين أمانة العمال المركزية، والدكتورة سحر نصر أمينة الاستثمار والشؤون الاقتصادية، والمستشار محمد عمران أمين الشباب بالحزب.

كما يشارك اللواء أحمد ضيف صقر أمين إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، والدكتور عماد خليل، أمين التواصل السياسى، والدكتور ياسر عبد المقصود أمين ريادة الأعمال ومرشح مجلس الشيوخ بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة، والدكتور محمود مسلم أمين الإعلام بالحزب.