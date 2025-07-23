شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس "الجبهة الوطنية": المشاركة فى الانتخابات رد على كل من يحاول النيل بالدولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمود شعراوي نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، إن السبيل الوحيد للنجاة بالوطن فى هذه الظروف تكون التكاتف جميعا، ومشاركة المواطنين في الانتخابات وسط هذه الضغوط على الدولة المصرية سيكون رد على أرض الواقع على كل من يحاول النيل بالدولة وعلينا الاصطفاف خلف القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه قامت الحكومة المصرية تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم العديد من الخدمات بمحافظة الجيزة على رأسها المتحف المصري الكبير الذى يعد فخر لنا جميعا، مؤكدا أن أصواتنا أمانة تساهم فى بناء الوطن.



النائب محمود شعراوي نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب الجبهة الوطنية، بمحافظة الجيزة لدعم مرشحيه، وذلك فى إطار جهود الحزب الميدانية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويشارك في فعاليات المؤتمر قيادات ورموز حزب الجبهة الوطنية، على رأسهم النائب محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، النائب أحمد رسلان، أمين التنظيم المركزي بحزب الجبهة الوطنية، والمستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية بالحزب، والنائب عادل عبد الفضيل أمين أمانة العمال المركزية، والدكتورة سحر نصر أمينة الاستثمار والشؤون الاقتصادية، والمستشار محمد عمران أمين الشباب بالحزب.

كما يشارك اللواء أحمد ضيف صقر أمين إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، والدكتور عماد خليل، أمين التواصل السياسي، والدكتور ياسر عبد المقصود أمين ريادة الأعمال ومرشح مجلس الشيوخ بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة، والدكتور محمود مسلم أمين الإعلام بالحزب.

ويدفع الحزب بثلاثة مرشحين بمحافظة الجيزة، أحمد الحمامصي، حسام سعيد، في القائمة الوطنية من أجل مصر، وبالنظام الفردي، محمود مرجان.



بدء المؤتمر الجماهيرى لحزب الجبهة الوطنية بالجيزة

وشهد المؤتمر حضور الآلاف من أبناء محافظة الجيزة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وقيادات الحزب، في مشهد يعكس الحراك السياسي المتزايد قبيل الاستحقاق الدستوري المرتقب.

ويأتي المؤتمر في إطار خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين وتعريفهم بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية، ومن أجل التعرف عن قرب على الرؤى والخطط التي يتبناها مرشحو الحزب، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.



الوزير محمود شعراوى

ويؤمن الحزب أن التفاعل الشعبي هو أساس نجاح التجربة الديمقراطية، مؤكدًا في جميع تحركاته أن هدفه الأول هو خدمة المواطن المصري والدفاع عن قضاياه داخل البرلمان، مشددًا على ضرورة الالتفاف الوطني خلف القيادة السياسية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والدفع نحو مشاركة فعالة في الانتخابات البرلمانية القادمة.



مؤتمر جماهيرى لحزب الجبهة بالجيزة



مؤتمر حزب الجبهة