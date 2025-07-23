دشن وزير الاستثمار خالد الفالح مصنعا للاسمنت في مدينة عدرا الصناعية بسوريا. ويأتي تدشين المصنع كأولى خطوات برنامج زيارة الوفد السعودي رفيع المستوى إلى دمشق, ومن المنتظر أن يتضمن برنامج الزيارة إقامة منتدى استثماري سعودي سوري وتوقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 15 مليار ريال.



كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاستثمار يدشن مشروع مصنع للأسمنت في عدرا بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.