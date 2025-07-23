البيت الأبيض يكشف عن خطة لسياسات الذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - طرح البيت الأبيض اليوم الأربعاء خطة لسياسات الذكاء الاصطناعي يحدد فيها أولويات الولايات المتحدة لتحقيق "الهيمنة العالمية" في هذا المجال.

وتدعو خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر من المطورين مجاناً لأي شخص في العالم لتنزيلها وتعديلها.

وتدعو الخطة أيضا إلى إجراء وزارة التجارة أبحاثاً على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية لتتماشى مع نقاط الحوار والرقابة التي تفرضها الصين.

وكما ذكرت رويترز سابقا، تضيف الخطة أنه يجب على الحكومة الاتحادية عدم السماح بتوجيه التمويل الاتحادي المتعلق بالذكاء الاصطناعي إلى الولايات التي لديها لوائح "صعبة".