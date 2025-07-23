آبل وجوجل تواجهان قواعد صارمة في بريطانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - خضعت شركتا آبل وجوجل، المطورتان لأنظمة تشغيل الهواتف الذكية، لتدقيق رسمي من جانب هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، في خطوة تهدف إلى كبح نفوذهما الواسع في سوق أنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات ومتصفحات الهواتف المحمولة، وهي مجالات تهيمن عليها الشركتان الأميركيتان بشكل شبه كامل.

وأعلنت الهيئة، اليوم الأربعاء، نيتها اقتراح منح الشركتين «وضع السوق الاستراتيجي»، وهو تصنيف يسمح بفرض لوائح تنظيمية خاصة تهدف إلى منع الممارسات الاحتكارية وتحفيز الابتكار والمنافسة في سوق الخدمات الرقمية.

وقالت سارة كارديل، الرئيسة التنفيذية للهيئة، في تصريح نقلته وكالة بلومبرغ: «أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة من آبل وجوجل باتت عنصراً أساسياً في الاقتصاد الرقمي البريطاني، وتلعب دوراً محورياً في حياتنا اليومية، من المعاملات البنكية إلى التعليم والترفيه. لكن تحقيقاتنا كشفت عن الحاجة لتوفير مزيد من الابتكار وخيارات أوسع للمستهلكين».

من جانبها، وصفت جوجل القرار في منشور على مدونتها الرسمية بأنه «مخيب للآمال وغير مبرر»، بينما اعتبرت آبل أن النهج التنظيمي المقترح «يُقوّض خصوصية المستخدمين وأمانهم».

وتعد هذه الخطوة الأحدث ضمن سلسلة من التحركات التي تقودها الهيئة البريطانية تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى. ففي الأسبوع الماضي، طلبت الهيئة من أمازون ومايكروسوفت إجراء تعديلات جوهرية على عملياتهما في مجال الحوسبة السحابية للحد من هيمنتهما، كما فتحت تحقيقاً موسعاً الشهر الماضي في أنشطة جوجل المتعلقة بمحرك البحث والإعلانات الرقمية.

وبموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ هذا العام، تمتلك هيئة حماية المنافسة والأسواق صلاحيات واسعة لفرض قيود سلوكية على الشركات المصنفة ضمن «السوق الاستراتيجية»، تشمل إلزامها بتسهيل تنزيل التطبيقات من مصادر مستقلة، والسماح للمستخدمين بالدفع مقابل المحتوى خارج المنصات الرسمية، وفرض غرامات مالية كبيرة في حال عدم الالتزام، في إطار مساعٍ لتعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمي.