محكمة العدل الدولية تعتبر التغيّر المناخي "تهديد وجودي"

حماية المناخ

الدمام - شريف احمد - اعتبرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة الأربعاء أن تغير المناخ "يُشكل تهديدا داهما ووجوديا"، في أول رأي استشاري لها بشأن الالتزامات القانونية للدول في ما يتعلق بالحدّ من التغير المناخي.وقال رئيس المحكمة القاضي الياباني يوجي إيواساوا: "خلصت المحكمة إلى أن تداعيات عواقب تغير المناخ وخيمة وعميقة، فهي تلحق ضررا بالنظم البيئية الطبيعية والسكان على السواء، وتُبرز هذه العواقب التهديد الداهم والوجودي الذي يُمثله التغير المناخي".وأكد كذلك أن للدول "واجبات صارمة لحماية النظم المناخية"، وأوضح "في ما يتعلق بواجب تجنب إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة، تعتبر المحكمة أنه ينطبق أيضا على النظام المناخي الذي هو جزء لا يتجزأ وعنصر أساسي في البيئة ويجب حمايته للأجيال الراهنة والمقبلة".ومع أنّ رأي القضاة استشاري فقط وغير ملزم، لكن قد يكون له تأثير ويسهم في تغيير العدالة المناخية عبر تحفيز التشريعات والمحاكم في مختلف أنحاء العالم.