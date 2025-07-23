شكرا لقرائتكم خبر عن احتكاك عسكري بين أمريكا وإيران في خليج عمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت القوات الإيرانية مدمّرة أميركية في خليج عُمان من الاقتراب من المياه التي تجوبها القطع العسكرية التابعة لطهران، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الأربعاء، وذلك بعد نحو شهر من ضربات أميركية استهدفت الجمهورية الإسلامية.وذكر التلفزيون أن مروحية عسكرية إيرانية حلقت فوق المدمرة فيتزجيرالد حوالي الساعة 10,00 (06,30 ت غ) بينما كانت "تحاول الاقتراب من المياه الخاضعة لرقابة الجمهورية الإسلامية".وأضاف التلفزيون أن المدمرة وجهت تحذيرات بدورها، مشيرا إلى أن "الطيار الإيراني واصل مهمته بحزم، وكرر تحذيره بالابتعاد عن المياه الإيرانية".ثم أمرت القوات الإيرانية السفينة "بتغيير مسارها والاتجاه نحو الجنوب" مما أجبرها على العودة أدراجها، ولم تعلق البحرية الأميركية بعد.