شكرا لقرائتكم خبر عن الحر الشديد يضرب أوروبا.. وتسجيل حالات وفاة في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

المواقع الأثرية

درجات حرارة قياسية

الدمام - شريف احمد - سُجلت 5 حالات وفاة في إيطاليا بمنطقة "بوليا" الجنوبية بالأيام القليلة الماضية، في ظل استمرار موجة الحر الشديدة في التأثير على أجزاء من جنوب أوروبا.وبحلول الساعة العاشرة من صباح اليوم (0800 بتوقيت جرينتش)، تجاوزت درجات الحرارة 30 درجة مئوية في صقلية.كما شهدت تركيا واليونان ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث وصلت الحرارة في إسطنبول التركية إلى 36 درجة مئوية، وفي جزيرة "ليسبوس" اليونانية إلى 38 درجة مئوية، في الوقت نفسه.وفي أثينا، تم إغلاق موقع "الأكروبوليس" وغيره من المواقع الأثرية الشهيرة خلال فترة الظهيرة، كما ُطلب من العاملين في خدمات التوصيل وعمال البناء والعمال الزراعيين التوقف عن العمل.ويُلزم القانون اليوناني باتخاذ مثل هذه الإجراءات في العمل بالأماكن المفتوحة عندما تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، كما هو متوقع اليوم والأيام المقبلة.من ناحية أخرى، سجّلت جزيرة "هوكايدو" شمال اليابان اليوم، درجات حرارة قياسية في مناطق عدة، مما دفع السلطات المحلية إلى إصدار تحذيرات من ضربات الشمس في أنحاءٍ مختلفة من البلاد.وسجّلت ثماني مدنٍ ودائرة واحدة في الجزيرة أعلى درجات حرارة منذ 1977، وهو العام الذي بدأ فيه جمع البيانات الرسمية، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.وبلغت درجة الحرارة في بلدة "بيهورو" بعد ظهر الأربعاء 38.2 درجة مئوية، وأشار خبير من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في "هوكايدو" إلى أن السماء الصافية وتيارات الهواء الحار الآتية من الصين والرياح الجافة الدافئة تسببت في ارتفاع درجات الحرارة بالجزيرة.