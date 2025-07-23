الخطوط الجوية السويسرية ستستأنف رحلاتها إلى بيروت في 3 آب والى تل أبيب في 29 أيلول

أعلنت الخطوط الجوية السويسرية "سويس إير"، وهي جزء من مجموعة "لوفتهانزا"، إنها ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب في 29 أيلول، وذلك بعد أن قررت في حزيران تعليق هذه الرحلة مع تصاعد التوتر في المنطقة.
وذكرت "سويس إير" في بيان، بانه "أظهر تقييم متجدد للوضع أن استئناف الرحلات الجوية في وقت مبكر ممكن"، مضيفة أن الرحلات إلى بيروت ستستأنف كما هو مخطط اعتبارا من الثالث من آب.
