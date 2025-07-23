فاينانشيال تايمز: أميركا والاتحاد الأوروبي بصدد الاتفاق على رسوم 15 بالمئة

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري من شأنه فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على الواردات الأوروبية، على غرار ذلك الذي أبرمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع اليابان هذا الأسبوع.

