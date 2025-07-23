منظمة الصحة العالمية: ارتفاع قاتل في سوء التغذية بغزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أنها "تشهد ارتفاعا قاتلا في سوء التغذية بقطاع غزة مما تسبب في وفاة 21 طفلا دون سن الخامسة خلال عام 2025."

وأضافت المنظمة أن "مراكز معالجة سوء التغذية ممتلئة عن آخرها دون إمدادات كافية للتغذية الطارئة، وتتفاقم أزمة الجوع بسبب انهيار قنوات توصيل المساعدات والقيود المفروضة على الوصول إلى القطاع".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة لم تتمكن من إيصال أي مواد غذائية لمدة 80 يوما تقريبا بين مارس آذار ومايو أيار، مضيفا أن استئناف عمليات التسليم لا يزال أقل بكثير من المطلوب.

وأضاف جيبريسوس "يواجه 2.1 مليون شخص في منطقة الحرب في غزة قاتلا آخر يضاف إلى القنابل والرصاص، وهو الجوع؛ فنشهد الآن ارتفاعا شديدا في الأمراض المرتبطة بسوء التغذية".