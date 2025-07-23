مقتل 3 بعد إطلاق نار داخل منزل بأيرلندا الشمالية

أعلنت الشرطة في أيرلندا الشمالية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وإن شخصا رابعا من الأسرة نفسها في حالة خطيرة بعد إطلاق نار في إقليم فيرمانا.

وفتحت الشرطة تحقيقا في جريمة القتل وتعمل على تحديد ملابساتها بعد أن أصيب الأربعة بطلقات نارية في منزل بقرية ماغوايرزبردج الصغيرة الواقعة على بعد نحو 25 كيلومترا من الحدود مع جمهورية أيرلندا.

واوضح مسؤول الشرطة روبرت ماكغوان في بيان، بان "هذا موقع ريفي هادئ، وأنا أدرك أن هذا الحدث المأساوي سيبعث موجات من الحزن على مستوى المجتمع بالكامل".