أعلنت الشرطة في أيرلندا الشمالية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وإن شخصا رابعا من الأسرة نفسها في حالة خطيرة بعد إطلاق نار في إقليم فيرمانا.
وفتحت الشرطة تحقيقا في جريمة القتل وتعمل على تحديد ملابساتها بعد أن أصيب الأربعة بطلقات نارية في منزل بقرية ماغوايرزبردج الصغيرة الواقعة على بعد نحو 25 كيلومترا من الحدود مع جمهورية أيرلندا.
واوضح مسؤول الشرطة روبرت ماكغوان في بيان، بان "هذا موقع ريفي هادئ، وأنا أدرك أن هذا الحدث المأساوي سيبعث موجات من الحزن على مستوى المجتمع بالكامل".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 بعد إطلاق نار داخل منزل بأيرلندا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.