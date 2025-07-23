نقلت "رويترز" عن نائب وزير خارجية إيران، أننا "وافقنا على زيارة فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة علاقاتنا"، لافتاً الى أن "الفريق الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يزور المواقع النووية الإيرانية".

كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا على زيارة فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة علاقاتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.