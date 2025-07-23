الارشيف / اخبار العالم

نائب وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا على زيارة فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة علاقاتنا

0 نشر
0 تبليغ

نائب وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا على زيارة فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة علاقاتنا

نقلت "رويترز" عن نائب وزير خارجية إيران، أننا "وافقنا على زيارة فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة علاقاتنا"، لافتاً الى أن "الفريق الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يزور المواقع النووية الإيرانية".

كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا على زيارة فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة علاقاتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا