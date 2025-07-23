رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في طهران وصنعاء وبيروت وسوريا وجنين لكن غزة تبقى مركز الثقل الرئيسي

أشار رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الى أن "نحن في مفترق طرق حاسم ستكون له تداعيات ​استراتيجية​ على مستقبل المعركة، وسلاح البر هو أساس الحسم الاستراتيجي ولا يمكن الاستغناء عنه". وقال زامير "نعمل في طهران وصنعاء وبيروت وسوريا وجنين بينما تبقى غزة مركز الثقل الرئيسي".

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.