الرئيس عون عاد الى بيروت مختتماً زيارة رسمية الى البحرين

عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والوفد المرافق بعد ظهر اليوم الى بيروت، بعد ان قام بزيارة الى مملكة البحرين استمرت يومين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين البحرينيين.
وجرى خلال الزيارة التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة البحرينية - اللبنانية المشتركة لتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقات المبرمة، وقد اعلن الملك حمد بن عيسى القرار بإقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت.
