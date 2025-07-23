نظمت وقفة تضامنية ضد تجويع اهل قطاع غزة في وسط بيروت، رفع فيها المشاركون لافتات تطالب بوقف المجاعة وإنهاء الإبادة، وتستنكر صمت العالم تجاه ما يجري في القطاع.
وفي كلمة له استنكر المحامي حسن بزي الصمت العالمي ضد الابادة الانسانية التي ترتكبها اسرائيل في غزة، مطالبا مجلس الامن الدولي التحرك لوقف العدوانية الصهيونية، كما طالب الدول العربية بالتحرك لادخال المساعدات العاجلة لاهالي القطاع.
وفي الختام تم تسليم رسالة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان من الطفلة جولي جمال ترو.
