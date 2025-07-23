شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إبراهيم الديب: رسائل مهمة للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو، تعكس تمسك الدولة بثوابتها الوطنية واستمرارها في تحقيق أهداف الثورة بروح عصرية تواكب تحديات العصر.

وقال الديب، إن الكلمة حملت رسائل قوية تؤكد أن روح يوليو لا تزال حية، وتمنح المصريين العزم على المضي في مسيرة البناء، رغم التحديات الإقليمية والدولية، وأن الرئيس أعاد التأكيد على مبادئ العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، في ظل مشروعات تنموية غير مسبوقة.

وشدد النائب إبراهيم الديب، على أن ثورة 23 يوليو كانت مشروعًا وطنيًا متكاملًا لبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، وأن الجمهورية الجديدة اليوم هي امتداد لتلك المبادئ من خلال التنمية الاقتصادية وتوسيع الحماية الاجتماعية.

وأشار الديب، إلى أن ثورة يوليو ألهمت شعوب العالم الثالث في كفاحها ضد الاستعمار، وأن مصر بقيادة السيسي تسير على نفس النهج في بناء دولة قوية مستقلة القرار، وأنها دشّنت مرحلة جديدة من الوعي الوطني، وأن الجمهورية الجديدة تُعيد إحياء روح الثورة عبر تنمية شاملة ووضع المواطن في قلب عملية الإصلاح.

وأوضح الديب، أن ما يجرى على الأرض من مشروعات قومية عملاقة هو الامتداد الطبيعي لثورة يوليو، حيث أعادت الدولة بناء المؤسسات ووضعت القيادة السياسية مصر في قلب المعادلات الإقليمية، مؤكدًا أن استكمال مسيرة البناء واجب وطني لحماية مستقبل الأجيال القادمة.