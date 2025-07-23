شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المؤتمر الجماهيرى لحزب الجبهة الوطنية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل المؤتمر الجماهيرى الذى يُنظمه حزب الجبهة الوطنية، اليوم الأربعاء بمحافظة الجيزة لدعم مرشحيه، وذلك فى إطار جهود الحزب الميدانية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وقد توافد الآلاف من المواطنين رافعين أعلام مصر لحضور المؤتمر.

ويدفع الحزب بثلاثة مرشحين بمحافظة الجيزة، أحمد الحمامصى، حسام سعيد، فى القائمة الوطنية من أجل مصر، وبالنظام الفردى، محمود مرجان.



ويُقام المؤتمر تحت رعاية قيادات الحزب وبحضور أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، إلى جانب مرشحى الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وعلى المقاعد الفردية، وذلك فى إطار خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين وتعريفهم بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية.

ويشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من أهالى الجيزة وعدد من الشخصيات العامة، فى ظل الحراك النشط الذى تشهده الساحة السياسية استعدادًا للاستحقاق الدستورى المقبل.

ودعا حزب الجبهة الوطنية، أبناء محافظة الجيزة إلى المشاركة فى هذا المؤتمر الجماهيرى الكبير، للتعرف عن قرب على الرؤى والخطط التى يتبناها مرشحو الحزب، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن التفاعل الشعبى هو أساس نجاح التجربة الديمقراطية.

وأكد الحزب، فى جميع تحركاته أن هدفه الأول هو خدمة المواطن المصرى والدفاع عن قضاياه داخل البرلمان، مشددًا على أهمية الالتفاف الوطنى خلف القيادة السياسية فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والدفع نحو مشاركة فعالة فى الانتخابات البرلمانية القادمة.