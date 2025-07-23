شكرا لقرائتكم خبر عن وسط دقات الطبول.. توافد الآلاف على مؤتمر حزب الجبهة الوطنية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل، توافد الآلاف من المواطنين لحضور المؤتمر الجماهيري الذى يُنظمه حزب الجبهة الوطنية، اليوم الأربعاء بمحافظة الجيزة لدعم مرشحيه، وذلك فى إطار جهود الحزب الميدانية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتوافد الأهالى على المؤتمر وسط دقات الطبول وأصوات المزامير وأنغام الأغانى الوطنية ورفع أعلام مصر ترحيبا بهم.

ويدفع الحزب بثلاثة مرشحين بمحافظة الجيزة، أحمد الحمامصي، حسام سعيد، في القائمة الوطنية من أجل مصر، وبالنظام الفردي، محمود مرجان.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية قيادات الحزب وبحضور أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، إلى جانب مرشحي الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وعلى المقاعد الفردية، وذلك في إطار خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين وتعريفهم بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية.

ويشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من أهالي الجيزة وعدد من الشخصيات العامة، في ظل الحراك النشط الذي تشهده الساحة السياسية استعدادًا للاستحقاق الدستوري المقبل.

ودعا حزب الجبهة الوطنية، أبناء محافظة الجيزة إلى المشاركة في هذا المؤتمر الجماهيري الكبير، للتعرف عن قرب على الرؤى والخطط التي يتبناها مرشحو الحزب، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن التفاعل الشعبي هو أساس نجاح التجربة الديمقراطية.

وأكد الحزب، في جميع تحركاته أن هدفه الأول هو خدمة المواطن المصري والدفاع عن قضاياه داخل البرلمان، مشددًا على أهمية الالتفاف الوطني خلف القيادة السياسية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والدفع نحو مشاركة فعالة في الانتخابات البرلمانية القادمة.