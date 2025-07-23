زار المدير العام ل​أمن الدولة​ اللواء الركن إدكار لاوندس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقرّ البطريركي في الربوة. وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء لاوندس زار البطريرك العبسي وبحث معه الأوضاع العامة في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.