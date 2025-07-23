عقد مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان اجتماعاً مع رئيسة مجلس الإدارة - المديرة العامة إليسار ندّاف، وطرحت النقابة في خلال الاجتماع سلسلة من الملفات المرتبطة "بحقوق الموظفين ومطالبهم المحقة من خلال الحوار البنّاء والمسؤول، ومن هذه الملفات التأكيد على وجوب إفادة العاملين في التلفزيون من الحد الأدنى للأجور بأسرع وقت ممكن".
في هذا السياق، أبدت نداف "تفهّماً كاملاً للهواجس المطروحة"، مؤكدة "حرصها على المضي في كل ما من شأنه تحسين أوضاع العاملين داخل الشركة، وأن حقوق الموظف خط أحمر"، مشددة على "رفضها ومجلس الإدارة لأي تمييز بين الموظفين أو استنسابية".
من جهتها، دعت النقابة إلى "تصافر الجهود بين الإدارة والعاملين لصون هذا الصراح الاعلامي بما يليق بتاريخه وموقعه"، مؤكدة "استمرارها في لعب دورها الطبيعي كناطقة وحيدة باسم المستخدمين في تلفزيون لبنان ومتابعة كل الملفات المرتبطة بحقوقهم ومطالبهم المحقة".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة مستخدمي" تلفزيون لبنان": النقابة هي الناطق الوحيد باسم المستخدمين في التلفزيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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