اشار النائب حسن فضل الله في تصريح من المجلس النيابي، الى أننا "خطونا خطوة أساسية في المجلس اليوم، وهذه ليست نهاية المطاف ولسنا جهات إدانة لأحد والمتهم بريء حتى تثبت إدانته".
واكد اننا "جادون وماضون في هذه الملفات حتى النهاية".
كانت هذه تفاصيل خبر فضل الله من مجلس النواب: خطونا خطوة أساسية وهذه ليست نهاية المطاف ولسنا جهات إدانة لأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.