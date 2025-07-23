تشكيل لجنة التحقيق في ملف الاتصالات بأعضاء أصيلين إلياس بوصعب إبراهيم الموسوي وغادة أيوب

وافق مجلس النواب على إحالة ملف الاتصالات إلى ​لجنة تحقيق برلمانية​، تلتها جلسة مغلقة لانتخاب أعضاء اللجنة، المؤلفة من ثلاثة نواب أصيلين وثلاثة أعضاء رديفين.

جرى انتخاب الأعضاء بالاقتراع السري، وأسفرت عملية الفرز عن فوز كل من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، ورئيس لجنة الاتصالات النيابية إبراهيم الموسوي، والنائبة غادة أيوب كأعضاء أصيلين.

كما فاز بالتزكية كل من رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة فريد البستاني، ورئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله، وعضو لجنة الاتصالات النيابية ياسين ياسين كأعضاء رديفين.

وأدى أعضاء اللجنة اليمين الدستورية أمام الهيئة العامة لمجلس النواب