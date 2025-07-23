أمن الدولة: توقيف مروّجي عملة مزوّرة في بيروت

اعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة انه "نتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثفة، أوقفت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب بعبدا كلًّا من اللبناني (ج. ض.) والسوري (ب. ت.)، وذلك بعد توافر معلومات عن قيامهما بترويج عملة مزورة في محيط أوتوستراد المطار الجديد ومنطقة الدورة".
واشارت الى ان "ضُبط بحوزتهما مبلغ كبير من عملة الدولار المزوّرة بمختلف الفئات، إضافة إلى كمية من المواد المخدّرة.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة القضاء المختص".
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