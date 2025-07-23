شكرا لقرائتكم خبر عن سلافة جويلي تستعرض تجربة الأكاديمية الوطنية في الملتقى العربي لمديري معاهد ومدارس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، في ملتقى مديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي، المنعقد في تركيا تحت عنوان: "الابتكار في التدريب: استراتيجيات فعالة للاستفادة من التحول الرقمي"، وذلك بدعوة من الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية.

وخلال الجلسة الأولى، استعرضت الدكتورة جويلي تجربة الأكاديمية الوطنية للتدريب في تطوير منظومة التعليم والتدريب، مشيرة إلى أهمية الدمج الفعّال بين أساليب التعلم التقليدي والتعليم الرقمي، بما يسهم في مواكبة متطلبات العصر، وتعزيز كفاءة التدريب، وتوسيع فرص الإتاحة والتمكين لجميع الفئات المستهدفة.

من جانبه، أعرب الدكتور ناصر القحطاني عن اعتزازه بمشاركة الدكتورة سلافة جويلي في أعمال الملتقى، معتبرًا إسهامها إضافة نوعية تدعم جهود العمل العربي المشترك في مجالات التطوير الإداري وتنمية رأس المال البشري.