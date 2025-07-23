شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان وهدان: ثورة 23 يوليو كانت نقطة تحول فى تاريخ مصر الحديث والان مع تفاصيل الخبر

تقدم النائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم وإلى قيادته الوطنية الرشيدة، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، قائلا: نستلهم من هذه الثورة المجيدة قيم العزة والكرامة الوطنية.

وقال "وهدان": لقد كانت ثورة 23 يوليو نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، نقلت الوطن إلى مرحلة جديدة من الاستقلال والعدالة الاجتماعية، ورسّخت مبدأ أن الإرادة الشعبية قادرة على صناعة التغيير.

وأضاف أنه في هذه المناسبة الوطنية الخالدة، نجدد العهد على مواصلة العمل بكل إخلاص من أجل رفعة مصرنا الغالية، سائلين الله أن يحفظ الوطن وشعبه وجيشه من كل سوء.