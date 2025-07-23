شكرا لقرائتكم خبر عن "المجالس المحلية" بالجبهة الوطنية تبحث سبل دعم مرشحي الحزب بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة المجالس المحلية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا برئاسة اللواء عادل لبيب أمين الأمانة، وبحضور اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، وأحمد رسلان أمين التنظيم، واللواء أحمد سعد أمين العضوية، واللواء رفعت قمصان نائب رئيس الأمانة الفنية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لدعم مرشحي الحزب في انتخابات المجالس المحلية المقبلة.

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تعزيز دور الأمانة في العملية الانتخابية سواء للمرشحين على القوائم أو المقاعد الفردية، وتم التأكيد على أهمية تفعيل دور المجالس المحلية كواجهة حزبية في الشارع تكون قريبة من المواطنين ومعبرة عن أولوياتهم واحتياجاتهم، كما تم استعراض آليات التعاون بين الأمانات المختلفة داخل الحزب بما يحقق التكامل المطلوب في دعم المرشحين وتقديم الحزب بصورة قوية ومنظمة خلال المعركة الانتخابية.

وركز الاجتماع على ضرورة تقديم خطاب انتخابي يوضح رؤية الحزب ويخاطب احتياجات المواطنين بشكل مباشر، إلى جانب تسليط الضوء على قضايا الصناعة والبطالة والخدمات المحلية وربطها ببرنامج الحزب، كما تم التأكيد على أهمية اختيار المرشحين القادرين على العمل الجماهيري والتواصل المباشر مع الشارع، والذين يمثلون الحزب بشكل يليق بثقة المواطنين.

واختُتم الاجتماع بالدعوة إلى توسيع دائرة العمل التنظيمي على مستوى المحافظات، وتكثيف الجهود للتنسيق بين المرشحين والقيادات الحزبية، بما يضمن خوض الاستحقاق المقبل برؤية موحدة تعكس جدية الحزب واستعداده لخدمة المواطن المصري.