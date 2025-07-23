اشارت محامية جمال الجراح، ستيفاني نوفل، خلال جلسة مجلس النواب للاستماع الى 3 وزراء اتصالات سابقين ودرس رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، الى أن "موكّلي كشف السرية المصرفية عن حساباته الخاصة والعائلية وقام بواجبه القانونيّ وهو حاضر لإثبات ما يُطلب منه".
ولفتت الى ان "وثيقة النائب العام المالي بالشكل التي صدرت به جعلت من موكلي ماثلا أمام مجلسكم غير مدرك للجرم المطلوب منه ان يدافع عن نفسه بشأنه".
كانت هذه تفاصيل خبر محامية جمال الجراح: موكّلي كشف السرية المصرفية عن حساباته وقام بواجبه القانونيّ وهو حاضر لإثبات ما يُطلب منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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