مواجهات أمام السفارة المصرية بين محتجين وعناصرمن الجيش خلال وقفة تنديد بالحصار على غزة

افادت" الوكالة الوطنية للاعلام" بمواجهات دارت بين المعتصمين أمام السفارة المصرية في بئر حسن، وعناصر الجيش المولجة حماية امن السفارة، بعد محاولة عدد من المحتجين اجتياز الشريط الشائك والدخول الى حرم مبنى السفارة.
وكان عشرات الناشطين، نظموا وقفة إحتجاجية قبل ظهر اليوم، أمام السفارة المصرية تنديدا بسياسة القتل والتجويع الممنهج،الذي تتبعه إسرائيل بحق سكان قطاع غزة، ولمطالبة السلطات المصرية بالتدخل لكسر الحصار عن أهالي القطاع، والمباشرة بإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية لهم.
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