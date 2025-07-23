صوت مجلس النواب بالموافقة على احالة 3 وزراء اتصالات سابقين الى لجنة التحقيق بأكثرية 88 نائبا فيما صوت 9 نواب ضد الاحالة، وامتنع نائبين عن التصويت. والوزراء السابقين هم: بطرس حرب، نقولا الصحناوي، جمال الجراح.

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب صوت بالموافقة على احالة 3 وزراء اتصالات سابقين الى لجنة التحقيق بأكثرية 88 نائبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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