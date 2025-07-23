شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري ، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، مؤكدًا أن هذه الذكرى ستظل محطة مضيئة في تاريخ الأمة، ومصدر إلهام متجدد للأجيال.

وأكد الحزب أن ثورة يوليو كانت نقطة تحول كبرى نحو بناء الدولة الوطنية الحديثة، إذ أرست مبادئ الاستقلال الوطني، والعدالة الاجتماعية، والتحرر من التبعية، وهو ما تسير عليه الدولة المصرية اليوم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الجمهورية الجديدة، التي تُعيد الاعتبار لمفاهيم السيادة الوطنية والتنمية الشاملة.