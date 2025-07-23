شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية فلسطينية تقرأ الفاتحة للزعيم: فلسطين تحتاج تطبيق مبادئ ثورة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد أنصار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لإحياء تلك الذكرى ال73 لثورة 23 يوليو الخالدة أمام ضريحه، من جنسيات مختلفة منهم بكر عبد الله بكر من السودان والذى أكد على حرصه الشديد للتواجد كل عام للاحتفال بذكرى ثورة يوليو، والإعلامية الفلسطينية سراب عوض التى قالت أن فلسطين في أشد الحاجة لمباديء ثورة يوليو ، لمواجهة الحالة المأساوية التى يعيش فيها أهالى غزة والفلسطنين جميعا،

وأكملت أن أطفال غزة تموت الآن جوعاً والنساء تتمزق على ابنائها ما بين شهيد ومعتقل ومصاب، وأكملت: إننا نريد الآن تطبيق مبادئ ثورة يوليو لتنقذ غزة من الإبادة الجماعية التى تتعرض لها .

وكانت من أهم مبادئ ثورة 23 يوليو 1952 ، القضاء على الإقطاع والاستعمار المستبد وأعوانه والتخلص من نظام الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحياة السياسية هذا بالتوازي مع إقامة جيش وطنى قوى قادر على الدفاع عن أرض مصر ضد أى عدوان خارجى وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وإقامة حياة ديمقراطية سليمة تضمن للشعب حقوقه فى جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.