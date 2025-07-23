سانا: وصول وفد سعودي كبير إلى دمشق لعقد المنتدى السعودي - السوري الذي وجه به بن سلمان

أفادت وكالة "سانا" عن وصول وفد سعودي يضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمراً برئاسة وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح إلى مطار دمشق الدولي لبحث فرص التعاون المشترك وتوقيع اتفاقيات تسهم في تعزيز التنمية المستدامة والمصالح الاقتصادية بين سوريا والسعودية.

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