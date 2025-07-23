الصمد: آن الأوان لإلغاء الحصانات وإحالة ملف الاتصالات إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء

خلال كلمته ممثلًا الادعاء خلال جلسة مجلس النواب للاستماع الى 3 وزراء اتصالات سابقين، شدد النائب جهاد الصمد على أن المطلوب من مجلس النواب هو محاسبة كل من أخطأ، مؤكدًا أنه "لا أحد يجب أن يكون خارج مبدأ القصاص".

ودعا إلى إنهاء "جزر الحصانات"، معتبرًا أن الجميع يجب أن يكونوا متساوين أمام القانون، وأن "تُطبّق القوانين على الجميع دون استثناء"، وقال: "آن الأوان لإلغاء جميع الحصانات عن أي مهنة كانت".

وأكد الصمد أن "لدي ثقة أن المجلس النيابي سينحاز إلى مبدأ المساواة أمام القانون"، وتوجه إلى النواب بالقول: "أطلب منكم، سندًا لملف التحقيق في قطاع الاتصالات الوارد إلينا بواسطة وزير العدل، إحالة هذا الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء السابقين نقولا الصحناوي وجمال الجراح وبطرس حرب، وكل من يثبت تورطه، لأن المجلس أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية في الإدانة أو التبرئة، ولأننا جميعًا معنيون بتعزيز دولة الحق".