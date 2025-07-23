باسيل في جلسة مجلس النواب: تقدمت بدعوى ضد وزارة الاتصالات بملف يثبت نهب أكثر من مليار دولار

خلال جلسة مجلس النواب المخصصة للاستماع إلى ثلاثة وزراء اتصالات سابقين ودرس رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، كشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه تقدم بدعوى ضد وزارة الاتصالات إلى ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية والمالية، بصفته وزيرًا سابقًا للاتصالات، على خلفية تشغيل عقدين مخالفين.

وأشار باسيل إلى أن الملف الذي قدمه "يوثّق أكثر من مليار دولار عبر قرارات وكتب صادرة عن وزارة المالية وتقارير رسمية، ومفصّل وفقًا لباب التلزيم"، معتبرًا أنه "نموذج صارخ لنهب الأموال العامة".

وتوجّه إلى النواب بالقول: "هذا ملف موثّق ونموذج صارخ لنهب المال العام، فماذا يفترض بنا أن نفعل؟"