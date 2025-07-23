شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى: 23 يوليو مصدر إلهام لشعوب العالم الثالث في كفاحها ضد الاستعمار والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة جموع الشعب المصري، بمناسبة حلول الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدا أن هذه المناسبة الخالدة تجسد إرادة الشعب المصري في صناعة مستقبله بنفسه، بعدما قرر التخلص من الاحتلال والتبعية وبناء دولته الحديثة.

وأكد "الجندي"، أن ثورة يوليو تظل واحدة من أعظم الثورات في التاريخ المصري والعربي، حيث حققت الاستقلال الوطني الحقيقي لمصر، وأعادت للشعب كرامته، ووضعت أسس دولة تقوم على مبادئ العدالة والتنمية الشاملة، موضحا أن تلك الثورة ألهمت شعوب العالم الثالث في كفاحها ضد الاستعمار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ذكرى ثورة 23 يوليو تفرض على الجميع استحضار دروسها، وفي مقدمتها أن الشعوب قادرة دوما على فرض إرادتها عندما تقرر التغيير، وأن الاستقلال والكرامة الوطنية هما الأساس لبناء أي نهضة حقيقية، مضيفا أن مصر اليوم تسير على نفس الدرب بقيادة الرئيس السيسي، عبر مشروعات قومية غير مسبوقة تهدف لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطن المصري.

وأكد النائب حازم الجندي، أن إحياء ذكرى 23 يوليو هو مناسبة لتجديد العهد على مواصلة العمل من أجل بناء مصر قوية وعصرية، تحافظ على مكتسبات الماضي، وتحقق طموحات الحاضر والمستقبل، مطالبا بتوعية الشباب المصري بحقيقة ثورة 23 يوليو التي قام بها مجموعة من أنبل وأشرف رجال القوات المسلحة ودعمها الشعب المصري ، وذلك لمواجهة حملات التشكيك التي تستهدف تاريخنا الوطني.