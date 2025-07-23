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حياة كريمة تهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

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  • حياة كريمة تهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 23 يوليو 2025 10:34 ص

تقدمت مؤسسة حياة كريمة بالتهنئة ، للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن  ثورة 23 يوليو صنعت مجدًا، ورسخت قيم العدالة والكرامة ،وأشارت أن اليوم، نواصل المسيرة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وحياة كريمة تليق بكل مواطن مصري.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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