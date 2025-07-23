شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت مؤسسة حياة كريمة بالتهنئة ، للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن ثورة 23 يوليو صنعت مجدًا، ورسخت قيم العدالة والكرامة ،وأشارت أن اليوم، نواصل المسيرة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وحياة كريمة تليق بكل مواطن مصري.