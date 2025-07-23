إسطنبول تستضيف جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - يلتقي المفاوضون الروس والأوكرانيون في إسطنبول اليوم الأربعاء، لعقد جولة ثالثة من المحادثات منذ شهر مايو، بالرغم من أن التوقعات بإحراز تقدم نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ ثلاث سنوات تظل ضعيفة.

وخفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من سقف التوقعات، قائلا إن المحادثات لن تتناول وقف إطلاق النار بشكل مفصل. وأشار زيلينسكي في حديثه إلى دبلوماسيين في كييف يوم الإثنين إلى أن اجتماع الأربعاء سيركز بدلا من ذلك على دفع جهود إعادة أسرى الحرب الأوكرانيين والأطفال الذين اختطفتهم روسيا، بالإضافة إلى التحضير لاجتماع على المستوى الرئاسي.

من جانبها، تصر موسكو على أن تناقش خلال الاجتماع الأوراق التي تم تبادلها سابقا بين الطرفين بشأن مسارات محتملة لتحقيق السلام. لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف حذر أيضا من التفاؤل، قائلا إن "جهودا دبلوماسية كبيرة" ستكون مطلوبة للتوصل إلى تقارب بشأن وقف إطلاق النار.

وكانت أوكرانيا وروسيا بدأتا محادثات مباشرة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات في مايو الماضي، وأسفرت حتى الآن عن تبادل واسع لأسرى الحرب، شمل مؤخرا جنودا دون سن الخامسة والعشرين ومصابين بجروح خطيرة. وسيقود الوفد الروسي مجددا المستشار الرئاسي وزير الثقافة السابق فلاديمير ميدينسكي، بحسب الكرملين، بينما سيرأس الفريق الأوكراني وزير الدفاع السابق روستم عمروف، الذي تم تعيينه لاحقا رئيسا لمجلس الأمن القومي والدفاع.