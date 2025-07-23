اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "توغل العدو الاسرائيلي الى بلدة ريحانة بري الحدودية في منطقة العباسية الحدودية وصولا الى المنازل المأهولة تأكيد جديد ان الاسرائيلي لا ينصاع لقرارات وغير آبه بوسطات ومستمر بعدوانه مستبيحا للسيادة الوطنية على مرى ومسمع المنظمة الدولية ممثلة بقوات اليونيفل".
واضاف "تبقى مسؤولية اللبنانيين، مسؤولين وقوى سياسية، التعاطى في هذه المرحلة مع الملفات الاساسية وخاصة العدوانية الاسرائيلية وفق مقتضيات المصلحة الوطنية وحفاظا على السيادة الوطنية لنحمي وطننا في ظل التطورات والتحديات المحيطة ببلدنا".
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: توغل العدو في ريحانة بري يؤكد استباحته للسيادة وعلى اللبنانيين مواجهة التحديات وفق المصلحة الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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