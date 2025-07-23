إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سموتريتش: ربما أخطأت عندما قلت إنني سأستقيل من الحكومة إذا أدخلت مساعدات لغزة

اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الى أن "وزير المالية ​بتسلئيل ​​سموتريتش​ يتراجع عن تهديده بالاستقالة من الحكومة إذا أدخلت مساعدات إلى غزة".

ونقلت عنه قوله "ربما أخطأت عندما قلت إنني سأستقيل من الحكومة إذا أدخلت مساعدات لغزة".