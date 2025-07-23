إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سموتريتش: ربما أخطأت عندما قلت إنني سأستقيل من الحكومة إذا أدخلت مساعدات لغزة

اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الى أن "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتراجع عن تهديده بالاستقالة من الحكومة إذا أدخلت مساعدات إلى غزة".
ونقلت عنه قوله "ربما أخطأت عندما قلت إنني سأستقيل من الحكومة إذا أدخلت مساعدات لغزة".
