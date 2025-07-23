براك من بكركي: سأعود إلى لبنان وبري يقوم ما بوسعه رغم تعقيد الأمور

أكد المبعوث الاميركي توم براك، في تصريح له بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، أن "ما نقوم به هو عملية متواصلة وليس حدثًا والجميع يقوم ما في وسعه ولا شكّ في أنّ الأمر معقّد وآمل أن ي​تواصل الحوار​ فالجميع يحب اللبنانيين"، مضيفا :"إن لم تتوصّلوا إلى استقرار فلن يأتي أحد للمناجاة".

وأكد براك أنه سيعود إلى لبنان، مشيرا الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يقوم ما بوسعه رغم تعقيد الأمور"، مشيرا الى ان "زيارتي حملت أملًا وهذا ما يجب التركيز عليه بدل التركيز على ما يقوله الأطراف وأتيت إلى الراعي لينصحني".